Agencias

Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, ofrecerá un concierto navideño en el Roig Arena

Por Newsroom Infobae

Guardar

El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa visitará el próximo 16 de diciembre el Roig Arena de València para interpretar los temas navideños de su repertorio.

Popularmente conocido como 'el caballero de la salsa', el artista ha grabado varios álbumes navideños en los que celebra las tradiciones navideñas de Puerto Rico a través de ritmos alegres y animados.

Acumula numerosos premios por su discografía, en la que la salsa es la auténtica protagonista. Recientemente ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su disco 'Debut y Segunda Tanda Vol.2' y Mejor Canción Tropical por 'Ahora o Nunca'.

Las entradas para este concierto saldrán a la venta el próximo lunes, 13 de octubre, a las 12 horas en la web del multiespacio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Grupo Cappuccino adquiere el histórico Café Gijón, símbolo de la vida cultural de Madrid

Grupo Cappuccino adquiere el histórico

El productor y compositor Andrés Costureras aborda en su último álbum qué significa vivir con Trastorno Bipolar Tipo 2

El productor y compositor Andrés

La Asociación MPS-Lisosomales pide ampliar el cribado neonatal al síndrome de Sanfilippo y a otras mucopolisacaridosis

Infobae

La mallorquina Reyes Rigo llega a un acuerdo con la Fiscalía israelí para ser deportada de vuelta a España

La mallorquina Reyes Rigo llega

Macron felicita por teléfono a María Corina Machado, que "encarna la esperanza de todo un pueblo"

Macron felicita por teléfono a