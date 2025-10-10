Asier Altuna dirige 'Karmele':"Olvidamos de que hemos sido un pueblo que se ha tenido que exiliar, hemos sido migrantes"

El cineasta Asier Altuna dirige 'Karmele', basada en el libro 'La hora de despertarnos juntos', de Kirmen Uribe, que narra la historia de Karmele Urresti, una enfermera vasca exiliada en Francia a finales de los años treinta.

"Nos olvidamos de que hemos sido un pueblo que se ha tenido que exiliar y hemos sido migrantes. La diferencia es la acogida, porque esta familia fue acogida en Francia de manera ejemplar. Incluso tuvo una oportunidad de trabajar, de sentirse integrados y muy bien. El exilio que sucedió en Sudamérica fue también increíble. No llegaban (los españoles) con una mano detrás y otra. Llegaban de una manera muy organizada", ha asegurado Altuna en una entrevista con Europa Press.

Así, ha reiterado que la diferencia con las crisis migratorias actuales es "la acogida". "Desgraciadamente eso ahora no es así. Y ahí es donde está el drama de hoy en día. La gente escapa como escaparon los vascos y muchos españoles a países vecinos. Acababan integrándose y trabajando. Y, aunque siempre tenían ese anhelo de volver, eran muy bienvenidos. Ahora no es así", ha lamentado Altuna.

'Karmele', que ha llegado a las salas de cine españolas este viernes, refleja la "lucha por la dignidad" y por "vivir en libertad", así como el deseo de recuperar el idioma, según ha apuntado Altuna --que se ha entrevistado con los hijos de Karmele Urresti para poder perfilar el personaje--.

"Me atraía mucho también la vuelta a casa, esa casa que se abandona o de la que son expulsados. Y, luego, desgraciadamente esta historia de lucha por la dignidad y de intentar vivir en libertad, intentar recuperar también ese idioma. Y la dictadura, el totalitarismo la violencia, la guerra y todo eso está tan presente hoy en día que me he dado cuenta que es importante que hagamos memoria para no caer otra vez en lo mismo. Está pasando sin darnos cuenta", ha apuntado el cineasta.

Precisamente, gracias a entrevistarse con los hijos de la protagonista, Altuna ha podido conocer a "la mujer poderosa" que fue Karmele, que desafió al "retraso" que quería imponer el franquismo sobre la vida de las mujeres, entre otras cuestiones.

"Investigué mucho sobre cómo funcionaban las mujeres en aquella época y una de las razones por las que por las que Franco dio el golpe de Estado es que se estaban cambiando mucho las cosas, no solo en aspectos políticos y educacionales. Sino también sobre los derechos de la mujer y el lugar que tenía la mujer en ese momento. De alguna manera ese protagonismo que estaban cogiendo las mujeres en ese momento y fue por eso por lo que dio ese golpe y volvió el patriarcado de una manera", ha asegurado Altuna

'Karmele' --que ha sido rodada en euskera-- narra la historia de la enfermera vasca exiliada en Francia a finales de los años treinta, donde conoce a Txomin, un virtuoso trompetista, con el que vive una historia de amor y compromiso político entre París, Caracas y País Vasco. Juntos forman una familia y comparten una complicidad absoluta hasta que llega el momento de elegir entre la fidelidad a la familia o a las ideas. Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran interpretan a sus protagonistas.

"Estamos en un momento muy especial, poco a poco hemos ido normalizando el rodar en euskera y últimamente estamos haciendo producciones potentes. Es una cosa súper, bueno, flipante", ha zanjado Altuna.