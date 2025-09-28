Agencias

Tres detenidos por intentos de desestabilización durante la jornada electoral en Moldavia

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades de Moldavia han informado este domingo de la detención de tres personas en el marco de una investigación por los intentos de desestabilización y de generar desorden durante las elecciones que se celebran en el país.

Dos de los detenidos son hermanos y trabajadores de las fuerzas de seguridad de la región separatista prorrusa de Transnistria que habían estado bajo vigilancia durante dos meses. Ambos serían los encargados de coordinar y de la logística de los grupos de desestabilización, según recoge la cadena Pro TV.

En la operación se han registrado varios inmuebles y se han incautado objetos de pirotectina e inflamables para provocar pánico entre las multitudes.

El pasado lunes ya se informó del arresto de 74 personas en una operación a gran escala con más de 250 registros, ante las sospechas de posibles disturbios y otras acciones para desestabilizar el país, unas maniobras de las que las autoridades responsabilizan a los servicios secretos rusos.

Este domingo 28 de septiembre Moldavia celebra unas elecciones parlamentarias marcadas por la dicotomía que representan las fuerzas afines a Moscú y aquellas que desean su incorporación a la UE, como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu. Apenas dos días antes de las elecciones la Comisión Electoral Central de Moldavia suspendió al partido opositor prorruso Gran Moldavia, liderado por Victoria Furtuna.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Real Madrid suma otro tropiezo y se descuelga del FC Barcelona, Atlético y Real Sociedad en Liga F

El Real Madrid suma otro

La selección española de fútbol amputados logra el ascenso a la Liga de Naciones A

Infobae

Crónica del FC Barcelona - Real Sociedad, 2-1

Crónica del FC Barcelona -

Cierran los colegios y comienza el recuento en las elecciones de Moldavia

Cierran los colegios y comienza

Rego cree que aún "se pueden hacer más cosas" por Palestina y reitera una ruptura total de relaciones con Israel

Rego cree que aún "se