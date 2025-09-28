Tres detenidos por intentos de desestabilización durante la jornada electoral en Moldavia

Las autoridades de Moldavia han informado este domingo de la detención de tres personas en el marco de una investigación por los intentos de desestabilización y de generar desorden durante las elecciones que se celebran en el país.

Dos de los detenidos son hermanos y trabajadores de las fuerzas de seguridad de la región separatista prorrusa de Transnistria que habían estado bajo vigilancia durante dos meses. Ambos serían los encargados de coordinar y de la logística de los grupos de desestabilización, según recoge la cadena Pro TV.

En la operación se han registrado varios inmuebles y se han incautado objetos de pirotectina e inflamables para provocar pánico entre las multitudes.

El pasado lunes ya se informó del arresto de 74 personas en una operación a gran escala con más de 250 registros, ante las sospechas de posibles disturbios y otras acciones para desestabilizar el país, unas maniobras de las que las autoridades responsabilizan a los servicios secretos rusos.

Este domingo 28 de septiembre Moldavia celebra unas elecciones parlamentarias marcadas por la dicotomía que representan las fuerzas afines a Moscú y aquellas que desean su incorporación a la UE, como el Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de Sandu. Apenas dos días antes de las elecciones la Comisión Electoral Central de Moldavia suspendió al partido opositor prorruso Gran Moldavia, liderado por Victoria Furtuna.