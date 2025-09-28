Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de septiembre

EL PAÍS

-- "España veta el paso por Rota y Morón de armas de EEUU con destino a Israel".

-- "El litoral mediterráneo entra en alerta roja por las lluvias".

EL MUNDO

-- "El PP da un giro total en inmigración y exige mayor "integración"".

-- "El 30% de los jóvenes en riesgo de pobreza: "Vivimos atrapados"".

ABC

-- "Varias regiones del PP sopesan adelantar los comicios a 2026".

-- "La inestabilidad en el empleo se dispara en España con contratos temporales de sólo 37 días".

LA RAZÓN

-- "La asesora de Begoña intercambió 121 correos con el exvicerrector".

-- Feijóo presenta un plan migratorio con el apoyo de los barones".

LA VANGUARDIA

-- "Feijóo propone un visado por puntos para controlar la inmigración".

-- "Marc Márquez recupera su corona".

EL PERIÓDICO

-- "Feijóo plantea un visado por puntos para inmigrantes".

-- "El impresionante regreso de Márquez".

