Principales titulares de los periódicos para el lunes 29 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "España veta el paso por Rota y Morón de armas de EEUU con destino a Israel".
-- "El litoral mediterráneo entra en alerta roja por las lluvias".
EL MUNDO
-- "El PP da un giro total en inmigración y exige mayor "integración"".
-- "El 30% de los jóvenes en riesgo de pobreza: "Vivimos atrapados"".
ABC
-- "Varias regiones del PP sopesan adelantar los comicios a 2026".
-- "La inestabilidad en el empleo se dispara en España con contratos temporales de sólo 37 días".
LA RAZÓN
-- "La asesora de Begoña intercambió 121 correos con el exvicerrector".
-- Feijóo presenta un plan migratorio con el apoyo de los barones".
LA VANGUARDIA
-- "Feijóo propone un visado por puntos para controlar la inmigración".
-- "Marc Márquez recupera su corona".
EL PERIÓDICO
-- "Feijóo plantea un visado por puntos para inmigrantes".
-- "El impresionante regreso de Márquez".