Mirna, viuda de Manolo de la Calva, reaparece tras su fallecimiento en un acto muy especial

A punto de cumplirse un mes de su fallecimiento el pasado 26 de agosto a los 88 años, la familia de Manuel de la Calva ha reaparecido públicamente en un día muy especial para el grupo que formó junto a Ramón Arcusa, El Dúo Dinámico, que ha recibido la Medalla de Oro de Cultura de la Comunidad de Madrid por su impresionante trayectoria en la música popular, con 'himnos' como 'Resistiré', '15 años tiene mi amor', 'Lolita, o 'El final del verano'.

Muy emocionado, y con la presencia entre el público de la viuda, Mirna Carvajal, y los hijos, Vicky y Daniel de la Calva, de su inseparable compañero, Ramón subía al escenario a recoger el reconocimiento, recordando a su otra mitad sin poder contener las lágrimas: "Es difícil decir con palabras cuando el premio también se otorga a alguien que ya no está con nosotros. Manolo era el alma del dúo, nos dejó, pero su legado, nuestro legado sigue ahí. Y lo mejor de todo, logramos el cariño y el afecto de millones de personas de más de tres generaciones, y eso, Manolo, es impagable. Ojalá estuvieras aquí con nosotros" ha expresado antes de reencontrarse con la familia de su compañero y fundirse en un emotivo e interminable abrazo.

Sacando fuerzas de flaqueza y todavía asimilando que su marido ya no está, Mirna ha atendido a las cámaras de Europa Press y ha confesado que, un mes después de perder al amor de su vida, "estoy como puedo". "Es lo normal, piensa que llevábamos 57 años o 58. O sea, ha sido el compartir toda una vida con discreción, admiración y respeto porque como persona era hasta mejor que como artista, fíjate lo que te estoy diciendo. Y este reconocimiento es precioso como todo lo que él me decía.Todos los premios que le den pocos me parecerán, pero claro, yo era su mujer" ha apuntado con una sonrisa triste.

Lo que más echa en falta de Manolo, como nos ha contado, es "su voz, verlo, que esté a nuestro lado", reconociendo que por el momento "no soy capaz" de escuchar sus canciones "porque el llanto viene inmediatamente y a él no le gustaría". "Él era un hombre muy positivo, con la sonrisa, muchísimo, muchísimo. Era el padre, el marido, la familia, todo esto" ha concluido emocionadísima.

Su hija, Vicky de la Calva, ha expresado por su parte que recibir este premio póstumo para su padre es "un poco agridulce porque nos hace mucha ilusión pero nos hubiera gustado que lo recogiera él". "Lo estamos llevando como podemos... Apoyándonos mutuamente" ha confesado, destacando que lo más importante es que Manolo ha dejado "un legado eterno".