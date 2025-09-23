Las cárnicas brasileñas BRF y Marfrig concluyen su fusión con una renovación de su cúpula directiva

Las cárnicas brasileñas BRF y Marfrig han concluido el plan de fusión de ambas compañías mediante el nombramiento de la cúpula directiva, según han informado en un comunicado conjunto.

Como resultado de la fusión entre ambas compañías, el consejo de administración de Marfrig anunció un aumento de capital para emitir 602.799.006 títulos para ser entregados a los accionistas de BRF en la fecha de cierre.

Así, con la aprobación previa de la operación en la asamblea general de accionistas de Marfrig celebrada el pasado 5 de agosto, por cada acción ordinaria de BRF se entregarán 0,8521 acciones ordinarias de Marfrig.

A los accionistas de BRF se les abonarán las nuevas acciones de Marfrig correspondientes este martes en sus respectivas cuentas abiertas en instituciones intermediarias.

Al mismo tiempo, la compañía resultante ha decidido renovar su cúpula directiva, de tal manera que Miguel de Souza Gularte será el consejero delegado global, mientras que Artêmio Listoni ocupará el cargo de vicepresidente de operaciones industriales y logísticas.

Otros puestos de alta dirección han recaído sobre Fabio Duarte Stumpf, nuevo vicepresidente de agribusiness y calidad; Fabio Luis Mendes Mariano, vicepresidente del mercado halal; Heraldo Geres, vicepresidente de relaciones corporativas, legales, fiscales y de personal; y Jose Ignacio Scoseria Rey, responsable financiero, de relaciones con inversiones, management y tecnología.

Por último, Leonardo Campo Dallorto ocupará la vicepresidencia del mercado internacional y cadena de suministro, Manoel Reinaldo Manzano Martins Junior será vicepresidente del mercado brasileño y marketing, y Rodrigo Marçal Filho ocupará el cargo de director ejecutivo de origen y negocios agrícolas y ganaderos.