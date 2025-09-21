Smotrich y Ben Gvir piden la anexión de Cisjordania en respuesta al reconocimiento de Palestina

Los dirigentes ultranacionalistas y ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, han planteado este domingo la anexión formal de Cisjordania a Israel como respuesta a los recientes reconocimientos del Estado de Palestina.

Smotrich, ministro de Finanzas y líder del Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, ha destacado en un mensaje en su cuenta en X que "la única respuesta a la maniobra antiisraelí es la soberanía sobre la patria del pueblo judío en Judea y Samaria (Cisjordania) y la eliminación definitiva de la absurda idea de un Estado palestino".

El ministro ha apelado directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del partido Likud. "Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos", ha planteado después de recordar que "los días en que Reino Unido y otros países determinaban nuestro futuro han terminado". "El mandato ha terminado", ha resaltado en referencia al Mandato Británico de Palestina vigente hasta 1948.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder del partido Poder Judío, ha defendido igualmente "la imposición inmediata de la soberanía en Judea y Samaria y el aplastamiento total de la autoridad terrorista 'palestina'". "El reconocimiento de un Estado 'palestino' por parte de Reino Unido, Canadá y Australia, como recompensa a los asesinos requiere contramedidas inmediatas", ha apuntado.

El ministro ha subrayado que tiene intención de presentar una propuesta concreta para la anexión de Cisjordania en la próxima reunión del Consejo de Ministros israelí.

También el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar (Likud), ha pedido la "aplicación de la soberanía en Judea y Samaria", mientras que el Consejo Yesha que agrupa a las colonias israelíes de Cisjordania ha anunciado una reunión de urgencia de sus dirigentes.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia han anunciado el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobienos más, incluido el de Francia.

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.