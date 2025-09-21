Pablo López y Laura Rubio, las palabras de los enamorados en su día más especial

Pablo López y Laura Rubio vivieron este sábado uno de los días más especiales de su vida. Dos meses después de la celebración íntima de su enlace matrimonial volvían a pasar por el altar en Alcalá del Valle.

Acompañados por todos sus seres queridos, Pablo y Laura quisieron compartir su felicidad con los medios de comunicación que cubrían el enlace en la finca La Casería de Tomillos y en las inmediaciones atendieron a los reporteros tras su 'Sí, quiero'.

Allí, el cantante aseguraba que el momento más emotivo ha sido poder "estar con todos los nuestros, con todos los amigos que han venido, los que hacía tiempo que no veíamos, los que vemos todos los días" porque "somos gente muy de familia".

Pablo confesaba encontrarse "bien, genial, súper felices, agradecidos por todo" y comentaba que lejos de ser una súper celebración "es simplemente amor", pero también una mezcla de "familia, amigos, libertad, amor y todo".

Además, explicaban que "hace tiempo fue una ceremonia un poco más íntima" y en este caso querían compartir su felicidad con las personas que forman parte de su vida. Por último, Laura respondía así cuando le preguntaban si ya se habían cantado el uno al otro: "Yo no sé nada, o sea que no hagas que me lo desvele".