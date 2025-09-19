Agencias

La NASA encuentra un agujero negro con un crecimiento tremendo

El Observatorio de rayos X Chandra de la NASA ha descubierto un agujero negro que está creciendo a una de las tasas más rápidas jamás registradas.

El agujero negro pesa aproximadamente mil millones de veces la masa del Sol y se encuentra a unos 12.800 millones de años luz de la Tierra, lo que significa que los astrónomos lo observan tan solo 920 millones de años después del inicio del universo. Produce más rayos X que cualquier otro agujero negro observado en los primeros mil millones de años del universo.

El agujero negro alimenta lo que los científicos llaman un cuásar, un objeto extremadamente brillante que eclipsa galaxias enteras. La fuente de energía de este monstruo resplandeciente son grandes cantidades de materia que se canalizan alrededor del agujero negro y entran en él.

Si bien el mismo equipo lo descubrió hace dos años, se necesitaron observaciones del Chandra en 2023 para descubrir qué distingue a este cuásar, RACS J0320-35. Los datos de rayos X revelan que este agujero negro parece estar creciendo a una velocidad que supera el límite normal para estos objetos.

"Fue un poco impactante ver cómo este agujero negro crecía a pasos agigantados", declaró en un comunicado Luca Ighina, del Centro de Astrofísica

