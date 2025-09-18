Valeria Mazza se moja sobre Anabel Pantoja: "Conquista más con su personalidad que con su baile"

Anabel Pantoja, una de las concursantes del programa 'Bailando con las estrellas' producido por Mediaset, logró captar la atención del público y del jurado durante la última gala, incluso cuando su desempeño en la pista se vio afectado por una lesión en el codo. Según detalló el medio de comunicación, la copresentadora argentina Valeria Mazza subrayó que el éxito de Anabel en el concurso se debe principalmente a su carisma y carácter, lo que le permitió superar las dificultades técnicas que experimentó en su presentación.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Valeria Mazza, quien comparte la conducción de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' junto a Jesús Vázquez, ofreció declaraciones mientras disfrutaba de la Semana de la Moda de Madrid y asistía al desfile de la diseñadora Silvia Tcherassi. Mazza destacó que esta etapa laboral en España le está resultando enriquecedora. Al referirse a los participantes del programa, entre los que se encuentran, además de Anabel Pantoja, figuras como Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, Nerea Rodríguez, Manu Tenorio y Matías Roure, la modelo valoró la diversidad y el talento presentes en el elenco.

Cuando le consultaron sobre cuál de los concursantes le había sorprendido más, Mazza optó por señalar que el casting le ha resultado atractivo en conjunto, pues considera que todos han mostrado cualidades interesantes. En este contexto, elogió particularmente la actuación de Pepe Navarro, pese a su nominación, y valoró el esfuerzo de Nona Sobo, actriz a quien definió como muy capaz y con buen desempeño a pesar de mostrarse nerviosa.

Refiriéndose a la sobrina de Isabel Pantoja, Mazza explicó que Anabel se encontraba ansiosa debido a las bajas calificaciones que recibieron otros concursantes, anticipando que podría enfrentar el mismo destino. A pesar de esa inquietud, la copresentadora consideró que la concursante logró impresionar a los miembros del jurado gracias a su forma de ser. Según relató Mazza al medio, “ahí es una muestra de que la personalidad lo es todo, porque supo conquistar al jurado con su personalidad más que con su baile”. De ese modo, la actitud de Anabel y su resiliencia ante la adversidad quedaron en evidencia en la gala.

El medio aclara que Mazza remarcó la capacidad de superación personal de Anabel, quien compitió en condiciones físicas desventajosas. La presentadora calificó como “impresionante” el hecho de que la concursante afrontara la lesión en el codo y continuara en la competencia, aludiendo a los valores de resiliencia presentes en su desempeño.

Acerca del resto de los concursantes, Mazza señaló según el medio que Bárbara Rey también le dejó una impresión positiva por atreverse a participar en el programa y aceptar el desafío de bailar, a pesar de su edad. Además, la modelo argentina aseguró que la combinación de personalidades y trayectorias entre los participantes hace que el certamen ofrezca distintos momentos lúdicos y experiencias para compartir.

El programa 'Bailando con las estrellas' continúa presentando galas en las que el carisma y la actitud de los participantes influyen en la percepción tanto del jury como del público. Las declaraciones de Mazza recogidas por el medio muestran que factores como la empatía y la personalidad, además del talento técnico en el baile, pueden desempeñar un papel determinante en el avance de los concursantes dentro de la competencia.