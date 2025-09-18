Laura Cuevas atiza a Agustín Pantoja tras salir a la luz que Hacienda habría bloqueado todas sus cuentas

Semanas después de que Isabel Pantoja se haya visto 'obligada' a regresar a Cantora por sus acuciantes problemas económicos mientras estudia nuevos proyectos para obtener ingresos y solucionar la deuda de un millón de euros que tiene con Hacienda, ha salido a la luz que su situación ha empeorado. Como ha revelado el periodista Antonio Rossi, no solo las cuentas de la tonadillera están embargadas, sino también las de su hermano Agustín Pantoja.

Según su información, la Agencia Tributaria ha declarado al manager y mano derecha responsable solidario de la deuda de la cantante al tener poderes y firmar en nombre de su hermana, por lo que han bloqueado todas sus cuentas tanto personales como vinculadas a sociedades.

Ya le habrían retirado 200.000 euros, y cualquier ingreso futuro también será retenido para dedicarlo a pagar lo que Isabel adeuda al Fisco, ha añadido el colaborador.

Una información a la que ha reaccionado Laura Cuevas, hija del que fuera mayoral de Cantora durante décadas. La concursante de 'Supervivientes 2025' ha asistido a la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos y, sin pelos en la lengua, ha sentenciado a Agustín, dejando entrever que con lo "ahorrador" que es es imposible que esté en la ruina.

"Habría que ver el colchón de Agustín Pantoja cómo está, eso de la ruina. El colchón de Agustín, ese no lo toca ni muerto él. No me creo tanta ruina yo" ha afirmado rotunda, asegurando que "seguramente" tenga más dinero él que la propia Isabel "porque lleva ahorrando toda la vida, toda la vida sin gastar".

"No sé si lo esconde en el gallinero, en la nave que tiene al lado de la Plaza de Toros, o vete tú a saber dónde lo tiene, pero ese el colchón suyo no lo ha tocado nunca. Nada más guardar, guardar, guardar, guardar" ha añadido entre risas.

Además, ha revelado que Agustín "no es que esté amargado, es que él es muy serio y muy analítico, siempre está analizando todo lo que tiene alrededor". "Entonces, claro, parece que está amargado, pero lleva la vida que quiere. Una vez me dijo él que en la vida había hecho todo lo que tenía que hacer, había estado con todo el que había querido, con todas las personas que había querido, que había hecho todo lo que tenía que hacer. O sea, que yo creo que él está divinamente..." ha concluido.