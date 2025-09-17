PS5 ya permite que los mandos DualSense y DualSense Edge se emparejen en múltiples dispositivos simultáneamente

La última actualización del sistema de PlayStation 5 ha incorporado una nueva función que permite que los mandos inalámbricos DualSense y DualSense Edge se emparejen en múltiples dispositivos simultáneamente, lo que facilita cambiar entre ellos sin necesidad de emparejarlos cada vez, y ha implementado un nuevo modo de Ahorro de energía para juegos.

Sony ha explicado que muchos controladores de PS5 están diseñados para ser compatibles con diversos dispositivos, como PC, Mac y dispositivos móviles, ya que la compatibilidad en múltiples plataformas crea una experiencia de juego "más flexible y fluida".

Así, en la última actualización del sistema de PlayStation 5, la compañía japonesa ha añadido una nueva función para que los DualSense y DualSense Edge inalámbricos se emparejen en varios dispositivos a la vez, según ha recogido Sony en una publicación en el blog de PlayStation.

Sony ha señalado que ahora se pueden registrar hasta cuatro dispositivos simultáneamente, uno por cada botón de acción, y alternar fácilmente entre ellos desde el mando.

Para emparejar el controlador con varios dispositivos, el usuario tiene que presionar una combinación del botón PS y uno de los botones de acción (triángulo, círculo, cruz y cuadrado) durante cinco segundos, hasta que la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen dos veces. Entonces, se podrá asignar un dispositivo a la ranura que se prefiera mediante Bluetooth.

En caso de que el mando tenga un cable USB conectado, es necesario desconectarlo antes de emparejarlo y asegurarse de que la barra luminosa y el indicador de jugador del mando estén apagados.

Para cambiar de dispositivo, basta con pulsar el botón PS y los botones de acción correspondientes a una ranura durante tres segundos, esté el mando encendido o no.

La marca tecnológica ha explicado que, con esta función, pretende evitar que se tengan que emparejar cada vez, por lo que se potencia la compatibilidad en múltiples plataformas.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

Del mismo modo, Sony también ha añadido un nuevo modo de Ahorro de energía para juegos, que permite que los juegos de PS5 compatibles se ejecuten con un menor consumo de energía y reduzcan el impacto ambiental.

Esta opción aparecerá en el menú de configuración, con el nombre de Ahorro de energía. Las futuras actualizaciones de juegos como Death Stranding 2: On The Beach, Demon's Souls y Ghost of Yotei incluirán compatibilidad con la opción de ahorro de energía, y próximamente se añadirán más títulos, según ha advertido Sony.

La actualización que introduce estas novedades ha empezado a distribuirse este miércoles, y pude instalarse directamente desde los ajustes del sistema de la videoconsola.