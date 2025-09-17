DJI presenta su nuevo dron con cámara Mini 5 Pro: usa un sensor de una pulgada y cabe en la palma de la mano

DJI ha presentado el dron DJI Mini 5 Pro, el primero en contar con un sensor de una pulgada, que ofrece una autonomía de vuelo de hasta 36 minutos y un diseño ligero y compacto, que hace que quepa en la palma de la mano.

Mini 5 Pro es el nuevo dron con cámara mini de DJI, que estrena un sensor grande de un pulgada y 50 megapíxeles para "preservar incluso los detalles más pequeños en condiciones de poca luz". Cuenta también con un nuevo modo Med-Tele de 48mm que ofrece mayor zoom digital y la tecnología de optimización de retratos de DJI, que mejora el brillo, el contraste y los tonos de piel.

El dron admite grabación de vídeo HDR 4K a 60 fotogramas por segundo, con hasta 14 pasos de rango dinámico para capturar mayor contraste en situaciones a contraluz, como el amanecer y el atardecer. También admite la grabación de vídeo en cámara lenta a 4K a 120 fotogramas por segundo.

La compañía ha ampliado las opciones del movimiento en vuelo, ya que el Mini 5 Pro puede realizar una grabación vertical real y una rotación de alabeo de gran angular de 225 grados. Este último, junto con el estabilizador, amplía las opciones creativas en la captura de metraje giratorio.

El dron utiliza la tecnología de teledetección LiDAR en el frontal y varios sensores de visión para detectar obstáculos en todas direcciones durante el vuelo nocturno, para que sea más seguro. También puede memorizar rutas de vuelo cuando hay iluminación adecuada, la tecnología de posicionamiento visual en tiempo real y de construcción de mapas, y precisar su posicionamiento con GNSS de doble banda.

La función ActiveTrack 360°, que permite al dron seguir un objeto de manera dinámica mientras evita los obstáculos, ofrece un rendimiento mejorado que hace más estable el seguimiento.

Desde DJI también han destacado la autonomía de vuelo, de hasta 36 minutos, y su tamaño compacto y ligero, ya que cabe en la palma de la mano.

DJI Mini 5 Pro está disponible con un precio de 799 euros, aunque puede encontrarse en dos packs: uno con el control remoto DJI RC-N3, por 999 euros, y otro, con el control remoto DJI RC 2, por 1.129 euros.