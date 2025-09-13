Bill Saad se deja ver de lo más feliz tras conocerse su compromiso matrimonial con Nieves Álvarez

Este miércoles conocíamos gracias a la revista ¡HOLA! que Nieves Álvarez se casa. La top model madrileña le dará el "Sí, quiero" a Bill Saad -el empresario libanés con el que rehizo su vida sentimental en diciembre de 2021- el próximo 2026.

Ese mismo día, la modelo se dejaba ver ante las cámaras con una sonrisa en su rostro y aseguraba ante la prensa encontrarse "muy bien, muy contenta y muy feliz" y agradecía a la prensa las felicitaciones: "Muchas gracias porque sé que os alegráis de corazón, así que os lo agradezco".

Además, confesaba que la petición fue "improvisada y bonita" además de perfecta: "Sí, sí, muy bonita" y también bromeaba sobre los improvisados anillos de compromiso y los oficiales: "Pero esos son los más bonitos. El otro llegará y si no llega tampoco pasa nada".

Sin embargo, Bill Saad no se ha dejado ver hasta ahora, quien al darle la enhorabuena por su compromiso matrimonial y preguntarle por su futura boda ha reaccionado con una sonrisa. El empresario libanés, que siempre ha sido un hombre de pocas palabras, ha evitado responder si están ya inmersos en los preparativos o cuando será el enlace.