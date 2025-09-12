Xiaomi presenta InkPalm Mini Plus 2, su nuevo lector electrónico compacto con Android y 512 GB de almacenamiento

Xiaomi ha presentado de la mano de la tecnológica Moaan su nuevo lector electrónico InkPalm Mini Plus 2, que ofrece un diseño compacto de tamaño similar a un 'smartphone', además de ofrecer una alta capacidad de almacenamiento con 512 GB y las facilidades de integrar sistema operativo Android.

La compañía ha presentado este nuevo dispositivo para lectura de libros electrónicos en China, que cuenta con una pantalla e-Ink de 5.84 pulgadas y una resolución de 1.440 x 720 píxeles, acompañada de tecnología para reducir reflejos.

Tal y como han señalado desde Moaan, a través de la página de venta del producto, la pantalla del InkPalm Mini Plus 2 ofrece hasta 32 niveles de temperatura de color, junto con 256 niveles de escala de grises. Con ello, se permite adaptar las características de la pantalla a las necesidades de los usuarios en cada momento, ya sea para leer en lugares más oscuros o espacios iluminados.

Asimismo, este dispositivo cuenta de un diseño compacto y ligero, con un peso de alrededor de 140 gramos y dimensiones similares a las de un 'smartphone', con 158,9 mm de alto, 78,6 mm de ancho y 6,9 mm de grosor. De esta forma, se trata de un formato de menor tamaño que los libros electrónicos habituales del mercado, lo que lo hace una opción aún más cómoda para, por ejemplo, transportarlo en el día a día.

Por otra parte, está equipado con un procesador Rockchip RK3566, que se acompaña de 6 GB de memoria RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, con lo que ofrece una alta capacidad de espacio para almacenar libros. Conviene tener en cuenta, que otros modelos del mercado cuentan con almacenamientos con menor capacidad, de alrededor de 32 GB.

La compañía también ha detallado que está impulsado por sistema operativo Android 14, en lugar de utilizar un sistema operativo propio. En cuanto a la batería del InkPalm Mini Plus 2, ofrece una capacidad de 2.250 mAh. También cuenta con conexión Bluetooth 5.1 y WiFi 5. Además, se completa con dos altavoces.

Con todo, por el momento, se trata de un dispositivo que está disponible exclusivamente en el mercado chino por 1.399 yuanes (alrededor de 167 euros al cambio).