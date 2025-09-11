La leyenda del Liverpool Jamie Carragher, 'One Club Man 2025'

La leyenda del Liverpool FC y la selección inglesa Jamie Carragher ha sido galardonado este jueves con el premio 'One Club Man de 2025' por el Athletic Club, un entorchado que distingue la carrera de jugadores que jugaron todos sus partidos a nivel de clubes en un mismo equipo, en su caso 17 temporadas, entre 1996 y 2013, defendiendo la elástica 'red' del equipo de Anfield.

Carragher recibirá su premio en San Mamés durante los prolegómenos del partido que en enfrentará al Athletic Club y al Girona FC en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. El encuentro se disputará el martes 23 de septiembre a las 19.00 horas. Allí, el mítico zaguero inglés obtendrá el reconocimiento de la afición rojiblanca.

Su nombre se une así a una prestigiosa lista que incluye a ilustres predecesores: Matthew Le Tissier (Southampton FC, 2015), Paolo Maldini (AC Milán, 2016), Sepp Maier (Bayern München, 2017), Carles Puyol (FC Barcelona, 2018), Billy McNeill (Celtic FC, 2019), Ryan Giggs (Manchester United, 2020), Ricardo Bochini (Club Atlético Independiente, 2022), João Pinto (FC Porto, 2023) y Giuseppe Bergomi (Inter de Milan, 2024).

Carragher es el segundo jugador con más partidos en la historia del Liverpool FC, con 737, únicamente superado por Ian Callagham. Tras el jugador de Bootle, aparecen mitos de la talla de Steven Gerrard, Ray Clemence, Emlyn Hughes, Ian Rush, Phil Neal, Tommy Smith, Bruce Grobbelaar y Alan Hansen entre los diez con más apariciones en el cuadro de Anfield.

Fue uno de los defensas centrales más destacados de su época, tanto en la Premier League como en el concierto europeo. Prueba de ello es que disputó 150 partidos en las competiciones UEFA, convirtiéndose así en el futbolista inglés con más presencias en los torneos continentales. Además, goza de un envidiable palmarés que incluye una Champions League (2005), una copa de la UEFA (2001), dos Supercopas de Europa (2001 y 2005) y dos FA Cup (2001 y 2006).

Carragher confesó que tras el triunfo conseguido en la Champions League, ser un one-club es "el mayor éxito de su carrera". "Fue un honor cuando el Athletic Club me contactó. El Athletic es una entidad respetada en todo el mundo del fútbol: es un club verdaderamente único. Estoy muy orgulloso de recibir este galardón y ver mi nombre junto al de otros grandes futbolistas, también defensas, como Paolo Maldini o Carles Puyol", agregó.

Carragher reflexionó que tan pronto como empezó a jugar en el Liverpool FC supo que debía buscar "ser un one-club man". "Me gusta la idea de que la gente me pregunte: '¿en qué equipo jugaste?' y el poder contestar 'en el Liverpool, en ningún otro más'. Fui un hincha más sobre el césped", concluyó.