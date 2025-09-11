ACT. El Athletic Club concreta el fichaje de Aymeric Laporte hasta 2028

El Athletic Club ha confirmado este jueves el fichaje del central hispano-francés Aymeric Laporte para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio 2028, procedente del Al-Nassr saudí después de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) hubiera autorizado la solicitud del 'transfer' del defensa nacido en Agen (Francia).

Horas antes de anunciar la contratación definitiva de Laporte, el Athletic había conocido la autorización dada por la FIFA a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para pedirle a la Federación de Fútbol de Arabia Saudí (SAFF) ese 'transfer', cuyo nombre técnico es Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

"El jugador, de 31 años, regresa así a Lezama, donde se formó como jugador desde los 15 años. Se pone de nuevo bajo la batuta de Ernesto Valverde, quien ya le dirigió durante cuatro de las seis temporadas en las que militó en el primer equipo", señaló el Athletic en su página web.

"Como jugador de cantera, fue cubriendo etapas de manera fulgurante desde categoría cadete hasta su debut como león a las órdenes de Marcelo Bielsa, en un partido a domicilio de la fase de grupos de la Europa League frente al Hapoel Kiryat Shmona, disputado el 28 de noviembre de 2012. Tenía tan solo 18 años", añadió el comunicado oficial sobre Laporte.

"Tras seis temporadas en el primer equipo, un título de Supercopa, 222 partidos y 10 goles, el Manchester City pagó los 65 millones de su cláusula de rescisión en el mercado de invierno de 2018. Entretanto, había renovado hasta en cuatro ocasiones con el Athletic", apuntó la nota.

El defensa de Agen acumuló 13 títulos con el Manchester City , entre ellos una Champions League (2022/23) y cinco de la Premier League. Además, fue el autor del gol que en 2021 otorgó una Carabao Cup a los 'citizens' en el Estadio de Wembley durante la final ante el Tottenham Hotspur.

"De su anterior etapa de rojiblanco, además del míster, apenas quedan cuatro jugadores en el primer equipo: Iñaki Williams, Lekue, Vesga y Yeray, pero conoce bien al resto de integrantes de la plantilla, porque Laporte siempre ha mantenido relación con Bilbao y ha seguido al Athletic desde la distancia, sin ocultar nunca su deseo de volver al club donde se formó como futbolista", resumió el texto de prensa.

Igualmente con la selección española conquistó la Eurocopa en 2024, junto a los también 'leones' Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams, y la Nations League en 2023. "Laporte se despidió en 2018 con un 'hasta pronto' y ahora prioriza el proyecto del Athletic y regresa a Euskal Herria y Bilbao, su casa", concluyó el comunicado de la entidad bilbaína.

Esto ha sido el desenlace de un culebrón que tuvo punto de cocción el pasado 1 de septiembre. El Athletic acordó fichar a Laporte, pero la solicitud de transferencia realizada con la plataforma TMS de la FIFA no se completó "en su totalidad" debido a "razones ajenas" a su "voluntad" y a "factores externos", según relató días más tarde el club rojiblanco.

Entonces, la RFEF pidió el 2 de septiembre a la FIFA que hiciese "una excepción de validación" para lograr el 'transfer' de la SAFF y que Laporte fuese inscrito. Aunque la FIFA denegó esa solicitud en primera instancia, el club siguió trabajando con el marco legal existente para cumplir con la voluntad de todas las partes, lo cual al fin ha conseguido.