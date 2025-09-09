(Crónica) Francia y Portugal remontan a tiempo, Inglaterra golea y Noruega le endosa un 11-1 a Moldavia

Las selecciones de fútbol Francia y Portugal remontaron a tiempo sus partidos ante Islandia y Hungría, respectivamente, con tantos de Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, ya máximo goleador histórico de las fases de clasificación a citas mundialistas, mientras Inglaterra goleó a Serbia y Noruega le endosó un sonrojante 11-1 a Moldavia y también siguen firmes en la fase de clasificación al Mundial de 2026.

El combinado luso sudó, y mucho, su triunfo en el Puskás Aréna de Budapest, ya que tuvo que remontar hasta en dos ocasiones un marcador adverso. Barnabás Varga -protagonista en la pasada Eurocopa por romperse varios huesos de la cara tras un fuerte golpe- dio la primera alegría al público local haciendo el 1-0 en el único remate a puerta de los húngaros en toda la primera parte.

Pero Portugal, con un equipo plagado de estrellas, impuso su estilo y controló el ritmo del juego a partir del primer tanto en contra, celebrando el empate antes del descanso con un gol de Bernardo Silva, asistido por un Joao Cancelo que terminaría siendo clave. Rozando la hora de juego, Cristiano Ronaldo, que iguala al guatemalteco 'Pescaíto' Ruiz como máximo goleador (39) de los clasificatorios a Mundiales, hizo el 1-2 de penalti.

Pero Varga tenía preparada otra sorpresa, y cuando restaban menos de 10 minutos para el final marcó el 2-2 desatando la locura en el recinto de Budapest. Pero al partido le faltaba otro capítulo con Cancelo haciendo en el 86' el definitivo 2-3 que mantiene el pleno de Portugal en las dos primeras jornadas, mientras Hungría se queda solo con un punto.

Además, en este Grupo F, Armenia sumó sus primeros puntos en su triunfo sobre Irlanda por 2-1, para colocarse en la segunda plaza -que da acceso a la repesca para el Mundial-, después de la contundente goleada que le endosó Portugal (0-5) en la primera jornada de clasificación.

Francia también sufrió, en el Grupo D, para vencer a Islandia. Mbappé fue clave para la selección gala, convirtiendo de penalti el primer tanto de los suyos y asistiendo en el segundo, obra de Bradley Barcola. Antes, Andri Gudjohnsen hizo creer en el milagro a los suyos con el sorprendente 0-1 en la primera parte.

Francia le dio la vuelta a tiempo y supo sufrir en una recta final sin el expulsado Aurélien Tchouaméni por una dura entrada. Con uno más, Islandia pudo dar la sorpresa en el Parque de los Príncipes, pero el tanto de falta de nuevo de Gudjohnsen fue anulado por el VAR. Segundo triunfo de los franceses, que siguen líderes.

También en el Grupo D, Ucrania no pudo pasar del empate (1-1) en su visita a Azerbaiyán, que suma su primer punto tras caer ante Islandia y mete en un aprieto a los de Serhiy Rebrov, que solo poseen un punto, por lo que sus futuros enfrentamientos frente los nórdicos serán claves para que el combinado de Europa del Este vuelva a un Mundial 20 años después.

Inglaterra no tuvo excesivos problemas para golear por 0-5 a una Serbia que además se quedó con uno menos en la segunda parte. Es la quinta victoria seguida de los ingleses en esta fase de clasificación al Mundial, con tantos, entre otros, del delantero del Bayern de Múnich Harry Kane y del atacante del FC Barcelona Marcus Rashford.

También celebró cinco triunfos consecutivos en el Grupo I, el mismo que Italia, una Noruega liderada por Erling Haaland y su repóker en el sonrojante 11-1 ante Moldavia. Antes del descanso, el delantero del Manchester City ya celebró un 'hat-trick' dejando ya el partido sentenciado. En el mismo grupo, Albania ganó por la mínima a Letonia para enlazar cuatro partidos sin perder y 8 puntos en la segunda plaza.

Además, en el Grupo H, Rumanía frenó su buena inercia ante Chipre con un empate (2-2), después de desaprovechar un 0-2 antes del minuto 20 de encuentro. En el mismo grupo, Austria venció por 1-2 a la Bosnia-Herzegovina de un Edin Dzeko que marcó, pero los goles de Marcel Sabitzer y Konrad Laimer permitieron sumar a su selección su cuarto triunfo.