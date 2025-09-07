Principales titulares de los periódicos para el lunes 8 de septiembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Vox se dispara hasta su máximo a costa de un PP en retroceso".
-- "Nueva York se rinde ante Alcaraz".
EL MUNDO
-- "La 'fontanera' exigió a Koldo "no involucrar" a Cerdán hasta en cuatro citas".
-- "Supremo Alcaraz".
ABC
-- "Carlos Alcaraz reina en Nueva York y en el tenis mundial".
-- "Moncloa eleva la presión a la UCO con la excusa de las filtraciones".
LA RAZÓN
-- "PP y Vox superan los 200 escaños tras los incendios".
-- "León XIV canoniza a los 'millennials' Acutis y Frassati".
LA VANGUARDIA
-- "Rodalies cierra el verano sin un solo día libre de incidencias en la red".
-- "El mejor del mundo conquista Nueva York".
EL PERIÓDICO
-- "Alcaraz reina en NY".
-- "El Govern retoma el decreto de las renovables".