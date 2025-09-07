Agencias

Principales titulares de los periódicos para el lunes 8 de septiembre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Vox se dispara hasta su máximo a costa de un PP en retroceso".

-- "Nueva York se rinde ante Alcaraz".

EL MUNDO

-- "La 'fontanera' exigió a Koldo "no involucrar" a Cerdán hasta en cuatro citas".

-- "Supremo Alcaraz".

ABC

-- "Carlos Alcaraz reina en Nueva York y en el tenis mundial".

-- "Moncloa eleva la presión a la UCO con la excusa de las filtraciones".

LA RAZÓN

-- "PP y Vox superan los 200 escaños tras los incendios".

-- "León XIV canoniza a los 'millennials' Acutis y Frassati".

LA VANGUARDIA

-- "Rodalies cierra el verano sin un solo día libre de incidencias en la red".

-- "El mejor del mundo conquista Nueva York".

EL PERIÓDICO

-- "Alcaraz reina en NY".

-- "El Govern retoma el decreto de las renovables".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El alcalde de Lisboa promete dimitir si se prueba un "error político" como causa del accidente del funicular

El alcalde de Lisboa promete

Sánchez felicita a Alcaraz tras su triunfo en el US Open 2025: "Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis"

Sánchez felicita a Alcaraz tras

Maduro anticipa una "etapa de lucha armada" si EEUU agrede a Venezuela

Maduro anticipa una "etapa de

Jannik Sinner: "Alcaraz fue mejor, no pude hacer más"

Jannik Sinner: "Alcaraz fue mejor,

Rafa Nadal felicita a Carlos Alcaraz por la conquista del US Open

Rafa Nadal felicita a Carlos