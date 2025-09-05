ZTE presenta nubia Air, un smartphone ultradelgado, resistente y de gran autonomía por menos de 300 euros

ZTE ha anunciado el nuevo nubia Air, un 'smartphone' de menos de 300 euros que presenta un diseño ultradelgado sin prescindir de una batería de gran capacidad, y que ofrece resistencia a caídas y chorros de agua a 80 grados.

nubia Air es la nueva propuesta de ZTE para el segmento de los 'smartphones' de gama media, en la que aúna la tendencia hacia los dispositivos de perfil delgado, funciones de inteligencia artificial y batería de gran capacidad.

Este dispositivo tiene un tamaño de pantalla de 6,78 pulgadas y un cuerpo de 6,7mm de grosor (y 5,9mm de grosor del marco central). Emplea un panel AMOLED con resolución 1,5K (1.224 x 2.720) y tasa de refresco de 120Hz.

ZTE ha reforzado la pantalla con el cristal Corning Gorilla Glass 7i, que hace que sea más resistente a caídas sobre superficies rugosas. También soporta inmersiones en agua de hasta 1,5 metros durante 30 minutos y chorros a 80 grados, con las certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP68 e IP 69.

Además, está fabricado con aleación de aluminio y presenta un marco un 30 por ciento más robusto que ha superado rigurosas pruebas: 600.000 pulsaciones de pantalla, 6.000 caídas continuas y cinco rondas de pruebas de caída libre, como ha detallado la compañía en una nota de prensa.

nubia Air está equipado con un procesador de ocho núcleos y presenta una configuración de 8GB de memoria RAM, que puede ampliarse con otros 12 GB de RAM virtual, y una capacidad interna de 256GB. La batería, de 5.000mAh, resiste más de mil ciclos de carga y cuenta con tecnología de ahorro energético con IA.

El sistema de cámara emplea tres lentes lideradas por un sensor de 50MP con funciones de IA que ayudan a mantener los vídeos estables y mejoran la calidad en situaciones de poca luz o por la noche. También incluye herramientas de edición con IA para las fotos, como Magic Editor y Magic Eraser.

Para mejorar la experiencia del usuario, nubia Air incluye nubia linkfree, que permite realizar llamadas y enviar mensajes por Bluetooth incluso sin conexión a la red. El rendimiento de audio destaca por el HiFi 4 DSP, el códec de audio de alto rendimiento, la SNR superior y la distorsión armónica mínima.

También cuenta con cancelación de ruido con AI con doble micrófono y la cancelación de eco AI 3.0. El sensor de huellas dactilares bajo la pantalla permite desbloquear rápidamente el dispositivo con un solo toque para un acceso sin interrupciones.

Llega, además, con el asistente Gemini de Google integrado, que habilita más funciones de IA como la búsqueda visual de Rodea para buscar o la traducción en tiempo real durante las llamadas telefónicas.

Este nuevo 'smartphone' llegará a España a principios de octubre en dos colores: Streamer Black y Titanium Desert, por 269 euros.