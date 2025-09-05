Agencias

Leo Harlem se retira de los escenarios con un espectáculo de despedida en Madrid

Leo Harlem ha anunciado su retirada de los escenarios el próximo mes de diciembre. Para ello prepara el espectáculo 'Hasta luego Leo' en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid los días 17,18,19,29 y 21 de diciembre.

Tras dos décadas de trabajo continuado en teatros y auditorios, el artista plantea un cierre de etapa con un recorrido por sus mejores monólogos. Como el propio nombre del espectáculo indica, si bien este podría ser el "adiós" de Leo Harlem a los escenarios, "es también una oportunidad para que el público le muestre de nuevo el cariño, la pasión y la confianza que han depositado en Leo Harlem durante todos sus años sobre los escenarios y los platós de televisión", según la productora.

Con una trayectoria muy dilatada, Leo Harlem se ha convertido en un icono del humor costumbrista en España. Desde su debut en El Club de la Comedia, ha combinado su trabajo como monologuista con papeles en cine, y apariciones en televisión, radio o teatro a lo largo de todos estos años.

Las entradas para el nuevo espectáculo están ya a la venta a través de www.leoharlem.com y www.laestacion.com. Las actuaciones de los días 17 y 18 se grabarán para un programa especial de Movistar Plus+.

