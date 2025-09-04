Rivaldo: "Critican muy pronto al Barça, pero acabará siendo favorito a todo"

El exjugador brasileño del FC Barcelona Vítor Borba Ferreira, cono cido como Rivaldo, ha asegurado que es "muy pronto" para criticar al equipo blaugrana y compararle con el del año pasado, ya que están "comenzando ahora" y cree que acabará siendo "favorito y fuerte" en todas las competiciones que dispute esta temporada.

"El año pasado el equipo conquistó la Liga y la Copa. Todo lo que ahora suceda se va a comparar con el año pasado. Es normal. Pero todavía es muy pronto. Sí, se empató en Vallecas, vale, pero la crítica ya quiere compararlo con el año pasado. Yo, personalmente, veo al Barcelona fuerte y favorito en las competiciones que va a disputar", declaró Rivaldo en declaraciones a Betfair, empresa de la que es embajador.

El brasileño no ve como "un problema" las críticas por este inicio de temporada, ya que están "acostumbrados" en el conjunto blaugrana. "Es que el equipo está comenzando ahora y dentro de poco arrancan las competiciones importantes, como la Champions. Eso cambia el panorama. El Barcelona es el Barcelona, está acostumbrado a la presión y a las críticas. No lo veo un problema", explicó.

El exfutbolista del Barça también ha hablado sobre el Real Madrid, alabando al técnico Xabi Alonso y su gestión con Vinícius Júnior, quien fue suplente en el partido frente al Real Oviedo. "No lo veo un castigo. Fue una suplencia para sacar lo mejor de Vinicius. Es una estrategia para que Vinicius crezca aún más. Y le está dando resultado. Ha empezado marcando goles", destacó.

"Xabi es un gran entrenador, pero también fue un gran jugador. Sabe exactamente lo que piensa un futbolista como Vinícius. Sabe que a veces hay que hacer un ajuste con los grandes. Pero Xabi, como todo entrenador, siempre quiere lo mejor de sus jugadores. Sabe que Vinicius es importante y entiende bien de qué manera sacarle el mejor rendimiento", profundizó.

Mientras que sobre su compatriota Rodrygo, ha asegurado que es una "buena decisión" quedarse en el Madrid. "Es una buena decisión porque es un jugador importante. Puede decidir partidos y tendrá oportunidades de jugar. Xabi cuenta con él. El entrenador siempre necesita a los mejores a su lado. Es mejor tenerlos, que no tenerlos. Xabi encontrará la forma de sacarle lo mejor a Rodrygo para hacer una gran temporada", declaró.

Finalmente, ha elogiado al nuevo seleccionador brasileño Carlo Ancelotti y cree que Neymar estará en el Mundial. "Con la llegada de Ancelotti, muchas cosas quedaron atrás, se olvidó lo que pasaba fuera del campo, y hoy todo el mundo piensa solo en el nuevo entrenador, en la forma en que va a organizar al equipo y en los jugadores que están siendo convocados. Brasil atraviesa un momento mucho mejor que antes", destacó.

"Si el Mundial fuese el mes que viene, Neymar así sería convocado y la jugaría. Es diferente. Tiene una experiencia enorme, ya disputó tres Mundiales, es campeón de Champions, ha hecho mucho por el fútbol brasileño y por los clubes en los que ha jugado... Dentro de la selección, sin duda, ayudará mucho. No tengo ninguna duda de que estará en el Mundial, porque Ancelotti también sabe de su importancia", concluyó.