Carmen Lomana defiende a Bertín Osborne tras las críticas por su sonado posado con su hijo

Carmen Lomana ha estado disfrutando del verano por todo lo alto... playa, cenas con amigos, reencuentros y un derroche de elegancia que solo una Socialité como ella puede hacer. Sin embargo, lo bueno se acaba y ya ha regresado a la capital para retomar su rutina.

Al llegar a Madrid, la colaboradora de televisión ha sido preguntada por la actualidad y, como de costumbre, no ha tenido reparo en comentar la sonada portada de Bertín Osborne posando con el hijo en común que tiene con Gabriela Guillén.

Después de haber sido algo crítica con el presentador, Lomana aplaude que por fin haya dado el paso de tener ese gesto con el menor: "No, no me da igual. Me parece muy bien. Que este muy contento, muy feliz".

Además, ha defendido que es normal que hayan recibido una compensación económica tras el reportaje porque "eso es lo que hace todo el mundo" y aclaraba que "todo el mundo menos yo". Carmen piensa que "a la prensa hay que darle todo porque si somos algo también, aparte de nuestro trabajo, es por toda la promoción que nos hace".

En ese aspecto, Carmen ha asegurado que "si me casara o alguna cosa de estas regalaba todo el reportaje a la prensa", demostrando así su generosidad con los medios de comunicación durante toda su trayectoria pública.