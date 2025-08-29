Cayetano Rivera vive su peor tarde en los ruedos

Tras un verano especialmente complicado para el diestro que ha estado marcado por el altercado que protagonizó con la policía y la posterior lesión que le impidió cumplir con algunos de sus compromisos profesionales ya cerrados, Cayetano Rivera ha reaparecido en la plaza de toros de Cuenca donde compartió cartel con José María Manzanares y la novillera a caballo Olga Moreno.

Sin mucha suerte con los astados, el diestro se dejó la piel en el coso al que acudió vestido de azul celeste. Con el apoyo de algunos amigos y rostros conocidos entre el público como fue el caso de Miguel Abellán, Cayetano prefirió ser discreto ante los medios cuando le preguntaron por las nuevas noticias que han surgido en su familia.

Con la discreción que le caracteriza, el diestro optó por el silencio cuando le preguntaron por la reciente decisión que han tomado su hermano Kiko Rivera y su cuñada, Irene Rosales, de poner punto y final a su matrimonio a pesar de las dos hijas que tienen en común. En cuanto a su vida sentimental se refiere, Cayetano también se mostró ajeno a los rumores que han surgido en su vida personal y que hablan de un nuevo amor. A la espera de conocer más detalles sobre la mujer que podría devolverle de nuevo la ilusión en el amor, Cayetano prefiere centrarse en el mundo del toro en la que será su última temporada tras anunciar su retirada definitiva de los ruedos.

Tan solo unos meses después de haber puesto punto y final a su relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira, una joven malagueña llamada Patricia podría haber llegado a la vida del diestro para convertirse en su nuevo amor, una noticia que el diestro ni afirma ni desmiente por el momento.