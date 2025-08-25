Agencias

Amigos y familiares despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de la Paz (Madrid): "No nos lo creemos"

Amigos de profesión y familiares de Verónica Echegui han acudido a lo largo de este 25 de agosto al Tanatorio de la Paz (Madrid) a despedir a la actriz, tras conocerse este lunes su fallecimiento.

"No nos lo creemos", aseguraba Paco León a los medios a su salida del tanatorio, un sentir que resume el sentimiento de toda la profesión que, en numerosas muestras de cariño expresadas en redes sociales, reconocían el "shock" que había supuesto esta noticia.

Por el tanatorio han pasado otros rostros conocidos como Silvia Alonso, Sara Sálamo, Vicky Luengo, Dafne Fernández, Elisa Matilla y Susana Abaitua.

Durante su trayectoria, Echegui compaginó cine, televisión y también teatro. Estuvo nominada en cinco ocasiones al Goya: cuatro de ellas en las categorías de interpretación y otra como directora, alzándose con el Goya a Mejor Cortometraje 2022 por su obra 'Tótem Loba'.

