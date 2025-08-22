Agencias

Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras no lograr medidas contra Israel

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión tras constatar las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel.

Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros no están dispuestos a ello.

Tras comprobar esta "resistencia", el ministro ha anunciado que presentará la renuncia. "No confío en que las cosas cambien y mi margen de actuación es limitado", ha asegurado en unas declaraciones ante los medios recogidas por la televisión estatal NOS.

El Gobierno neerlandés está en funciones desde junio, después de que la salida del ultraderechista Partido por la Libertad (PVV) de Geert Wilders dejase sin mayoría a un bloque reducido ahora a tres partidos. Las elecciones parlamentarias anticipadas tendrán lugar el 29 de octubre.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

'El Cordobés', rotundo tras la alusión de Bertín Osborne a su padre tras su portada con su hijo con Gabriela Guillén

'El Cordobés', rotundo tras la

Christian Casas confirma que ni Melyssa Pinto ni Ana Mena coincidieron con sus padres en el viaje familiar a El Salvador

Christian Casas confirma que ni

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos aplaude la fortaleza

Sheila Casas pasa página tras su ruptura y le desea lo mejor a Escassi tras unas vacaciones renovadoras en familia

Sheila Casas pasa página tras

Makoke emite un comunicado urgente tras cancelar 'in extremis' su boda con Gonzalo

Makoke emite un comunicado urgente