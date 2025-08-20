Trump revoca autorizaciones de seguridad a cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios de Inteligencia

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha informado este martes que ha revocado las autorizaciones de seguridad de cerca de 40 funcionarios y exfuncionarios a los que ha acusado de "abusar de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia".

"Bajo la dirección de Donald Trump, he ordenado la revocación de las autorizaciones de seguridad de 37 profesionales de inteligencia actuales y ya retirados que han abusado de la confianza pública al politizar y manipular la inteligencia, filtrar información clasificada sin autorización y cometer violaciones graves e intencionadas de las normas", ha indicado a través de su perfil en la red social X.

Gabbard ha subrayado que "contar con una autorización de seguridad es un privilegio, no un derecho", y ha considerado que quienes "traicionan su juramento a la Constitución y anteponen sus propios intereses a los del pueblo estadounidense han violado la sagrada confianza que prometieron mantener".

La mayoría de las personas a las que afecta esta medida trabajaron en la evaluación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, así como otras amenazas extranjeras a los comicios estadounidenses, según ha recogido el diario 'The New York Times'.