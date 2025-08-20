El PP advierte de que Barbón abrirá el curso político defendiendo los intereses de Sánchez con la quita de deuda

El diputado del Partido Popular de Asturias, Andrés Ruiz, ha destacado este miércoles la necesidad de impedir y "no permitir que las necesidades de Sánchez y del Partido Socialista de Cataluña se antepongan a las de Asturias, ni que se utilice una medida de trilerismo financiero para abrir la puerta a un proceso de desconexión de las finanzas catalanas". En este sentido Ruiz advierte de que Barbón abrirá el curso político defendiendo los intereses de Sánchez y no los del Principado.

"Parece que el Gobierno del Principado de Asturias tendrá que comenzar el curso político haciendo lo que mejor sabe hacer: defender los intereses de Sánchez y sus socios independentistas por encima del interés general de Asturias", ha indicado el diputado del PP.

A juicio de Andrés Ruiz, la región y el propio Gobierno, "no pueden permitir que se encubra la mala gestión de unos gobiernos independentistas en Cataluña a costa de los españoles que han vivido dentro de las reglas del juego y que ahora tienen que ver cómo se beneficia más a quienes más daño han hecho a la igualdad real entre españoles y a nuestro ordenamiento constitucional".

Así, lamenta el parlamentario que con el anuncio de que la quita de deuda se llevará a cabo en los primeros compases de septiembre, "volvemos a encontrarnos dentro de un marco que atiende al cálculo político de un Pedro Sánchez que ya no sabe qué hacer para tratar de mantener su rocambolesco sostén parlamentario, maltrecho tras los diferentes casos de corrupción que cercan a su partido y a su entorno".

Para Andrés Ruiz "esta quita es un primer paso hacia la desconexión económica y financiera de Cataluña del resto de España" y advierte de que si de verdad el Gobierno de España quiere trabajar por la viabilidad financiera del conjunto de las autonomías, éste "debe plantear una reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que parta de los principios de suficiencia financiera, nivelación en el acceso a los servicios públicos fundamentales y cobertura del coste real y efectivo de los mismos".