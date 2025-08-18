Agencias

Pablo Carreño debuta con triunfo en Winston-Salem

El tenista español Pablo Carreño ha debutado en el torneo de Winston-Salem (Estados Unidos), de categoría ATP 250 y disputado en pista dura, con un triunfo en primera ronda frente al japonés Yoshihito Nishioka (6-0, 6-3).

El asturiano, actual número 113 del ranking ATP y ganador en 2016 del certamen norteamericano -fue su primer título en el circuito-, necesitó 59 minutos para deshacerse del nipón, al que endosó un 'rosco' en el set inaugural. Ya en la segunda manga, hizo valer un solitario quiebre en el sexto juego para poner fin a la contienda.

Ahora, se enfrentará en segunda ronda al argentino Sebastián Báez, número 40 del mundo y décimo favorito del torneo. El de Gijón se ha impuesto en los dos precedentes ante el tenista sudamericano, ambos en 2022, en el Masters 1.000 de Montecarlo y el torneo de Basilea.

