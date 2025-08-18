Más de 150.000 personas se quedan sin electricidad en Puerto Rico al paso del huracán 'Erin'

Casi 155.000 personas se han quedado sin electricidad en Puerto Rico al paso del huracán 'Erin', de categoría 3 y el primero de la temporada atlántica, según ha confirmado la operadora Luma. en su cuenta de X.

"Como consecuencia de las condiciones del tiempo provocadas por el paso del huracán 'Erin' por la región, hoy a las 07.15 (hora local) alrededor de 154.909 clientes permanecen sin el servicio eléctrico", ha explicado la operadora.

"Las inclemencias del tiempo han ocasionado múltiples interrupciones alrededor de la isla. Nuestros equipos continúan trabajando para atender cada situación de la manera más rápida y segura posible", ha añadido.

Las fuertes lluvias están afectando este domingo a las Antillas Menores en el norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, precipitaciones que pueden causar inundaciones "considerables" en núcleos urbanos e incluso desprendimientos de tierra.

El servicio meteorológico francés ha suspendido la alerta para sus territorios de ultramar de San Martín y San Bartolomé, al igual que ha hecho el mismo servicio de Países Bajos para Sint Marteen.