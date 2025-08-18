Isa Pantoja actualiza su estado anímico dos meses después de dar a luz: "La clave ha sido darme mi tiempo"

Isa Pantoja ha hecho de las redes sociales su ventana al mundo desde que se convirtió en madre de su segundo hijo, Cairo -el primero junto a Asraf Beno- el pasado 22 de junio. A corazón abierto, la hija de Isabel Pantoja se ha sincerado sobre el bajón anímico y el 'carrusel de emociones' que ha vivido en las últimas semanas, reconociendo que no estaban siendo momentos fáciles y que había tenido que pedir ayuda para sobrellevar su depresión posparto.

"Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló sobre el posparto. Es una sensación de sentirme sola, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma" confesaba dos semanas después de la llegada al mundo de su bebé.

Un trance complicado que poco a poco ha conseguido dejar atrás, como ha asegurado en su último post de Instagram este domingo, a punto de cumplirse dos meses del nacimiento del pequeño Cairo. "Me preparé para el embarazo, pero nada para el posparto. El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó" ha admitido. "Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor cerrando una etapa poco a poco", ha revelado, compartiendo así que ya está recuperada del bajón anímico que sufrió tras dar a luz.

Una confesión que ha acompañado de un vídeo con imágenes de los últimos meses -desde que descubrió que estaba embarazada hasta la actualidad- en el que, reconociendo que "la nostalgia posparto me robó momentos. Mi mente se refugiaba en los recuerdos del embarazo", afirma que "soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez...". "Y ese día llegó" anuncia, finalizando su post con una tierna instantánea de Asraf y ella con el pequeño Cairo.