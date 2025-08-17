Agencias

Sergio Ramos y Maluma presumen su gran amistad en el concierto de Monterrey

Sergio Ramos, actualmente jugador estrella del Monterrey en la Liga MX, ha dado que hablar en México por su reciente aparición en el concierto de Maluma celebrado el 13 de agosto en la Arena Monterrey. El futbolista español acudió al show del famoso cantante colombiano como parte de la gira internacional +Pretty +Dirty World Tour y compartió el evento en sus redes, donde se le vio cantando y disfrutando de los éxitos más populares del colombiano rodeado de amigos y familiares.

Las imágenes de Ramos bailando y coreando temas como "11PM" se viralizaron rápidamente, generando simpatía entre los fans del deporte y la música. Aunque no se le vio en la fiesta privada de Maluma posterior al concierto, ambos se saludaron tras el espectáculo, reflejando la buena sintonía entre el futbolista y el cantante.

Su cercanía, sin embargo, no es una novedad: ambos han presumido de su amistad públicamente en numerosas ocasiones a lo largo de los años. Uno de los momentos más llamativos fue cuando el cantante colombiano visitó la finca del futbolista en Sevilla y recibió de Ramos el regalo de un caballo llamado Horizonte, hijo del campeón mundial Yucatán. Este gesto, que causó revuelo en redes y prensa, confirmó que su relación va más allá del mundo artístico y deportivo, consolidándose como una auténtica amistad.

