Ordenan la evacuación de Gargantilla y el confinamiento de Hervás (Cáceres)

Las autoridades extremeñas han ordenado la evacuación de la localidad de Gargantilla y el confinamiento de la de Hervás, dada la evolución desfavorable del incendio de Jarilla (Cáceres), cuyo flanco norte se encuentra "completamente desbocado".

Así lo ha anunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112, establecido en La Granja (Cáceres), tras una nueva reunión del Cecopi celebrada en la mañana de este domingo.

Durante su intervención, Guardiola ha pedido a la población que siga atendiendo a las indicaciones de las autoridades, tal como se hizo este pasado sábado con la localidad de Rebollar, cuya evacuación se hizo "en tiempo récord" y en cuestión "de 15 minutos".

Cabe recordar que la evacuación de Gargantilla se suma a la de Rebollar; mientras que el confinamiento de Hervás lo hace a los de Casas del Monte y Segura de Toro.

