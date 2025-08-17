Miles de libios participan en unas elecciones locales boicoteadas por el Gobierno del este del país

Miles de libios han depositado este sábado su voto en 26 municipios del país para unas difíciles elecciones locales boicoteadas por el Gobierno paralelo del este y plagadas de incidentes e irregularidades que han llevado a su suspensión en varias circunscripciones.

La Alta Comisión Nacional Electoral de Libia ha estimado una participación del 71 por ciento de los votantes registrados, en la capital Trípoli en particular, pero también ha constatado "ataques criminales" que han obligado a suspender el proceso en decenas de municipios.

Por ejemplo, la comisión ha denunciado ataques incendiarios que destruyeron material electoral en Zawiyah y Sahel al Gharbi, y asaltos contra su sede en Zliten, a unos 160 kilómetros al este de Trípoli.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha elogiado la labor de los organizadores solo por la mera celebración de las elecciones, pero también ha criticado a las autoridades del este del país, representadas en la Cámara de Representantes que lidera Aguila Salé, y en los efectivos del "hombre fuerte" de la región, Jalifa Haftar.

"La UNSMIL observa que, en este momento, no se están celebrando elecciones municipales en las zonas controladas por dicho gobierno, a pesar del registro de votantes y candidatos. Esto constituye una violación de los derechos políticos de los ciudadanos libios", ha criticado.

También ha denunciado lo ocurrido el líder del Gobierno libio de la capital, reconocido por la comunidad internacional. "Me parece inaceptable sin ningún género de dudas las obstrucciones del proceso electoral", ha lamentado el primer ministro Abdul Hamid Dbeibé en un comunicado.

"Las elecciones", ha añadido, "son la vía para superar la división política y poner fin a las largas y arduas etapas de transición que han afectado gravemente a nuestra nación y a nuestro pueblo".

Libia se encuentra dividida en dos administraciones después de que la Cámara de Representantes, con sede en el este del país, diera por finalizado el mandato de Dbeibé por el aplazamiento de las elecciones presidenciales en diciembre de 2021, si bien el primer ministro de unidad rechazó la decisión y optó por mantenerse en el cargo hasta la celebración de unos comicios bajo constante retraso.