Al menos siete palestinos muertos tras un bombardeo israelí en la ciudad de Gaza antes de su evacuación

Al menos siete palestinos han fallecido y un número indeterminado han resultado heridos esta madrugada por las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en un bombardeo contra la ciudad de Gaza, el mismo día que comienza la expulsión de sus residentes hacia el sur de la Franja de Gaza.

El ataque ha ido dirigido contra un grupo de ciudadanos que se encontraban en el patio del hospital Bautista en ciudad más poblada del enclave palestino, según informa la agencia de noticias palestina WAFA.

Con este balance, empieza la jornada anunciada por las autoridades israelíes para el comienzo de la operación de expulsión de la población de la localidad, el primer paso de la nueva ofensiva y que terminará extendiéndose hacia los campamentos de desplazados de la costa central.

El pasado fin de semana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó de esta nueva operación que ha provocado profundas discrepancias entre el Ejecutivo israelí y el Ejército. El jefe del Estado Mayor, el general Eyal Zamir, llegó a avisar al primer ministro de que las desgastadas fuerzas israelíes no estaban preparadas para una operación de tal envergadura.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha situado su último recuento de víctimas en 61.897 muertos y 155.660 heridos (385 desde el viernes) si bien las cifras podrían ser mayores debido a que numerosas personas siguen todavía bajo los escombros.

Las autoridades gazatíes han señalado además que desde que Israel rompiera el alto el fuego suscrito el pasado mes de marzo con Hamás, han muerto 10.362 palestinos, mientras que 43.619 han resultado heridos en el marco de la reanudación de la ofensiva israelí.

Los hospitales de Gaza también han registrado la muerte de un niño por inanición. En total, según el balance de las autoridades gazatíes, han fallecido ya por hambre 251 personas, incluidos 108 niños.