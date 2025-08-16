Agencias

Mar Flores presume de cuerpo en bikini y comparte su reflexión más personal desde la Costa Amalfitana

Mar Flores está viviendo unas vacaciones inolvidables este verano 2025. La modelo está aprovechando los días más cálidos en la exclusiva Costa Amalfitana, uno de los rincones más bellos y glamourosos de Italia. La empresaria ha compartido en su Instagram algunos momentos de desconexión y relax, pero mantiene el misterio absoluto sobre quién la acompaña en este viaje.

Pero si algo ha incendiado las redes ha sido el espectacular posado en bikini que ha compartido en sus redes. A sus 56 años, la modelo ha demostrado que sigue en plena forma y que la elegancia no entiende de edad.

Más allá de sus fotos, la madre de Carlo Costanzia ha querido transmitir la esencia de su experiencia a través de unas palabras que resumen a la perfección su verano: "Entre el azul infinito del mar y el sabor de cada instante. La belleza está en los detalles: un paseo en Vespa, el aroma de los limones, una copa al atardecer, el sonido de las olas y la calma de sentirse presente".

Así, Mar Flores convierte cada instante en una celebración de la vida, invitando a sus seguidores a disfrutar los pequeños placeres, apreciar la belleza de lo cotidiano y vivir el presente con serenidad y estilo. No es de extrañar que sus imágenes, llenas de naturalidad y actitud, hayan vuelto a situarla como protagonista indiscutible del verano.

