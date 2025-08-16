Joana Sanz, más sincera que nunca, reflexiona sobre su relación con Dani Alves

Joana Sanz ha compartido un mensaje profundo en sus redes sociales que revela una visión intimista y evolucionada sobre el amor en pareja, en alusión directa a su historia con el futbolista Dani Alves. En el texto, la modelo habla de los cambios inevitables que atraviesa una relación a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en la transformación desde la pasión del enamoramiento inicial hacia el amor real y duradero.

La modelo reconoce en su reflexión que "nunca volverán a ser" aquellos jóvenes de 23 y 32 años - haciendo referencia a las edades que tenían ambos cuando comenzaron su historia de amor hace diez años -, marcando el paso de una etapa de euforia y descubrimiento hacia una fase de compañerismo y familia. La empresaria describe, con honestidad y sensibilidad, el proceso de aceptación de las diferencias, defectos y vulnerabilidades que aparecen con la convivencia y el paso de los años. Para ella, el verdadero amor se consolida cuando, tras "el choque de realidad en el que se muestran los defectos, se exponen diferencias y aún así decides amarlas", se decide amar incluso los defectos del otro.

La transición entre el enamoramiento y el amor - tal y como lo define Sanz - implica dejar atrás "esa carga de dopamina, euforia e idealización" y aprender a construir juntos, a crear un hogar y a encontrar paz en la cotidianidad. Habla de "ese amor de hablar de las inquietudes de la forma más vulnerable posible y posiblemente con balbuceos de bebé de fondo", testimonio de la evolución familiar. Destaca "ese amor de compañeros de vida que tal vez ya no se pongan nerviosos al reencontrarse, pero tienen paz en abrazos que ya no necesitan distanciarse".

La frase final, "Life is changing", simboliza esa metamorfosis personal y de pareja. Sanz no idealiza el pasado, sino que abraza la madurez, la estabilidad y la paz que ha logrado junto a Alves, lejos de la excitación nerviosa de los primeros encuentros.

A pesar de los altibajos y adversidades que la pareja ha atravesado tras la condena y posterior absolución de Dani Alves por un delito sexual -u n proceso que les expuso al escrutinio mediático y social y generó un profundo desgaste emocional -, Joana Sanz y el futbolista han sabido reafirmar su vínculo y construir una nueva etapa juntos, marcada por la serenidad, la confianza y la ilusión compartida por su futura hija en común.