Carolina Durante incendia Starlite Occident con un debut cargado de energía y actitud

Anoche, el auditorio de Starlite Occident se transformó en epicentro del indie rock nacional gracias al esperado debut de Carolina Durante en el festival boutique. El grupo madrileño, que cumple apenas una década de trayectoria pero ya ostenta el título de referente generacional, ofreció un directo vibrante cargado de actitud y autenticidad.

La banda, formada por Diego Ibáñez, Mario del Valle, Martín Vallhonrat y Juan Pedrayes, salió a escena al ritmo de la mítica sintonía de The Office, envueltos en luces fluorescentes y estética de oficina-emblemas escenográficos de su actual gira "Elige Tu Propia Aventura". Sin grandes artificios, Carolina Durante apostó por lo que mejor sabe hacer: canciones directas, guitarras precisas y letras capaces de convertirse en himnos compartidos.

Durante hora y media, la energía fue in crescendo. El público coreó cada canción, desde clásicos como "Hamburguesas", "Normal", "Las canciones de Juanita", hasta nuevas apuestas del álbum más reciente. Los asistentes alternaron saltos y pogos, convirtiendo el concierto en una fiesta colectiva donde la conexión entre banda y espectadores fue absoluta.

El carisma de Diego, acompañado por la potencia rítmica de Martín y Juan y la guitarra incisiva de Mario, mantuvo el pulso alto durante todo el recital. Temas como "Yo pensaba que me había tocado Dios", "Niña de hielo" o "Estrella" brillaron con fuerza y confirmaron que Carolina Durante está más vigente que nunca.

La noche no terminó con los últimos acordes, la celebración siguió en el espacio Sessions, escenario de bailes y encuentros que prolongaron el espíritu de comunidad y la pasión por la música hasta entrada la madrugada.