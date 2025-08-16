Agustín Etienne, sin anda que decir tras poner fin a su relación con Olga Moreno

Olga Moreno y Agustín Etienne han puesto fin a su relación sentimental tras casi tres años juntos, según han confirmado varios medios y fuentes cercanas a la pareja. Lo que comenzó en el verano de 2022 como una amistad y conexión profesional -Agustín era representante de Olga y de otros rostros conocidos como Rocío Flores- se transformó en una historia de amor discreta y estable que sirvió de apoyo a la empresaria sevillana en los momentos más complicados de su vida, incluidos la separación de Antonio David Flores y el fallecimiento de su madre.

La ruptura se habría producido a finales de junio de 2025, poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera. Aunque eran conocidos por mantener su historia lejos del foco mediático, la noticia ha supuesto una sorpresa para muchos, al tratarse de una pareja que siempre priorizó la cordialidad y la discreción. Tras la separación, Olga se ha refugiado en su círculo más íntimo y ha compartido días de descanso con familiares y amigos, incluso llegando a retomar su relación con la hija de su exmarido, Rocío Flores, dejando atrás desencuentros pasados y mostrando el apoyo mutuo en este duro proceso.

Por su parte, Agustín Etienne ha optado por el silencio absoluto ante los rumores. El representante de famosos evita pronunciarse ante el equipo de Europa Press sobre la noticia y, por el momento, ni confirma ni desmiente la información, esquivando cualquier respuesta acerca de cómo se encuentra tras finalizar una historia que fue muy importante para ambos. Ha preferido aparcar las preguntas personales y centrarse en su faceta profesional, manteniéndose al margen de la exposición mediática en estos días especialmente delicados.

Se desconoce si hay posibilidades de reconciliación o si la ruptura será definitiva, pero lo cierto es que Olga y Agustín han afrontado el final de su relación con respeto y, al menos por ahora, sin polémicas públicas ni terceras personas involucradas.