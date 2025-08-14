Agencias

Arranca el Puente de agosto con casi 7.000 vuelos programados este jueves en España

Por Newsroom Infobae

Guardar

Este jueves se da inicio a la operación salida correspondiente al puente de agosto, unas fechas para las que las aerolíneas han programado un total de 28.134 vuelos en los aeropuertos de Aena, de los que 6.923 se realizarán en la jornada de este 14 de agosto, antesala del festivo, 94 menos que el año pasado.

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que registrará el mayor volumen de vuelos entre este jueves y el próximo domingo, tiene previstos 1.135 vuelos para hoy, ocho menos que el año pasado, cuando el jueves fue 15 de agosto y, por tanto, ya festivo.

En el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat habrá 1.079 vuelos a lo largo de este jueves, 20 más que el año anterior, mientras en el de Palma de Mallorca, tercero por volumen de operaciones, se realizarán 925 viajes aéreos, 74 menos.

En Málaga-Costa del Sol, los vuelos previstos para este jueves son 587, 39 más que en el año precedente, mientras que en el aeropuerto de Ibiza se esperan 370 despegues y aterrizajes, 27 menos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los carburantes siguen a la baja y tocan precios mínimos del verano en pleno Puente del 15 de agosto

Los carburantes siguen a la

Marlaska anuncia la llegada a Galicia de dos aviones cisterna enviados por Francia

Marlaska anuncia la llegada a

Dos albañiles provocaron el incendio de Titaguas de junio al usar una radial a pesar del riesgo extremo

Dos albañiles provocaron el incendio

El PIB de la zona euro frenó su expansión al 0,1% en el segundo trimestre

El PIB de la zona

La atleta Laura García-Caro no participará en el Mundial de Tokio

La atleta Laura García-Caro no