Doctores de Miguel Uribe Turbay califican de "triste desenlace" la muerte del senador

Bogotá, 11 ago (EFE).- La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, que atendió al senador colombiano Miguel Uribe Turbay desde que hace más de dos meses fue víctima de un atentado, calificó de "triste desenlace" la muerte del también precandidato presidencial, ocurrida este lunes a la 01:56 de la madrugada local (06:56 GMT).

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", señaló el parte médico sobre Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.

En una breve declaración a la prensa, el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, leyó un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento y expresó la solidaridad de la institución hospitalaria con la familia Uribe Turbay "en estos momentos de profundo dolor".

"El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", señaló Llinás, en una comparecencia en la que estuvo acompañado del director general, Henry Gallardo, y el médico Omar Salamanca.

Gallardo agradeció a los medios de comunicación "el respeto máximo por la familia y por todas las entidades que apoyan a Colombia siempre" y destacó que "se han portado fantástico con la Fundación y con todo este proceso".

Uribe Turbay, de 39 años, senador del partido de derecha Centro Democrático, fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas desde el ataque en Bogotá el pasado 7 de junio, cuando recibió dos disparos en la cabeza y uno en una pierna cuando daba un mitin político de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El pasado fin de semana, la clínica informó de que su estado de salud había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central que obligó a realizar nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

La noticia de su muerte fue recibida con pesar en el ámbito político y social del país, donde distintas personalidades han expresado sus condolencias a la familia.