Fermín López asegura que se queda en el Barça: "Es mi sueño y me quedaré"

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López ha asegurado este domingo, tras la goleada por 5-0 ante el Como italiano en el Trofeu Joan Gamper disputado en el Estadi Johan Cruyff, que su intención es seguir en el club azulgrana, pese al interés de otros equipos de la Premier League inglesa como el Manchester United.

"A la afición le digo que me quiero quedar aquí, la verdad es que es mi sueño y me quedaré. Que estén tranquilos", afirmó Fermín en declaraciones a TV3, al ser preguntado por una posible oferta del club inglés, recogidas por Europa Press.

"Estoy contento de ayudar al equipo y, sobre todo, quiero coger ritmo y confianza para el inicio de Liga", añadió, en este sentido, tras acallar los rumores sobre una posible salida suya en este mercado de verano en el que la sorpresa, de momento, ha sido la salida de Iñigo Martínez a Arabia Saudí.

El joven jugador valoró positivamente la actuación del equipo en el amistoso. "La verdad es que ha sido un gran partido de todo el equipo y creo que esto nos sirve para ganar confianza y ritmo de juego", apuntó Fermín López, autor de un doblete y ganador del trofeo al mejor jugador del partido.

También subrayó la importancia de mantener la presión alta, sin duda una seña de identidad de este Barça de Hansi Flick. "Sí, la presión es innegociable. El año pasado lo hicimos muy bien, este año tenemos que seguir así. Mucha presión y a seguir trabajando", añadió.

Fermín también elogió la actuación de los fichajes del verano; Marcus Rashford, Roony Bardghji y Joan Garcia. "La verdad es que los nuevos están muy bien, nos ayudarán mucho esta temporada. Todos han hecho un gran partido y me alegro por ellos", celebró.

Preguntado por la capitanía de Marc-André ter Stegen y la guerra entre el portero y el club que parece haber quedado atrás, zanjó cualquier debate. "Eso lo dejamos en cosas externas, pero obviamente Marc (Ter Stegen) es el primer capitán, lo respetamos mucho y estamos tranquilos", concluyó.