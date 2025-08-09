Agencias

El mexicano Isaac del Toro se adjudica la Vuelta a Burgos en las Lagunas de Neila

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) se ha proclamado campeón de la 47ª edición de la Vuelta a Burgos tras asaltar el liderato en la quinta y última etapa, de 138,3 kilómetros entre Quintana del Pidio y las Lagunas de Neila y en que se ha impuesto el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

En una jornada con hasta cuatro puertos puntuables, Del Toro fue capaz de remontar la diferencia de 26 segundos que le separaba del líder hasta hoy, el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), y entrar en meta segundo a diez segundos del ganador del día. El italiano Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) fue tercero este sábado, a 27 segundos, y también superó a Bisiaux en la general.

Todo en una etapa reina en la que se destacó desde los primeros metros un quinteto de corredores, entre ellos el español Carlos García Pierna (Burgos-Burpellet-BH), que coronó primero los Altos del Cerro, El Arroyo y De Rozavientos para garantizarse el maillot de rey de la montaña.

Precisamente en el Alto de Rozavientos, un 1ª de 3,3 kilómetros al 9,7 por ciento de pendiente media, el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) movió el avispero entre los favoritos, que frustraron varios intentos de fuga y que dejaron toda la acción para la exigente subida a las Lagunas de Neila.

En sus rampas, Del Toro y Ciccone neutralizaron un ataque del colombiano Jefferson Cepeda (Movistar Team), antes de que el transalpino contraatacase para marcharse en solitario hacia la meta y entrar con diez segundos de ventaja sobre el nuevo campeón de la Vuelta a Burgos.

EuropaPress

