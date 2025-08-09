Declarado gravedad 1 en un incendio forestal en Llamas de Cabrera (León) en el que intervienen casi 20 medios

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en un incendio forestal en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera, en la comarca de Truchas, puesto que necesita más de doce horas para ser estabilizado y en el que intervienen casi 20 medios aéreos y terrestres.

Según los datos del portal de información sobre incendios de la Junta de Castilla y León Inforcyl recogido por Europa Press, las llamas se originaron, por causas que se investigan, a las 21.06 horas del viernes.

En las tareas de extinción trabaja un dispositivo formado por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres brigadas helitransportadas, una autobomba, dos bulldózer y tres medios aéreos.