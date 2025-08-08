El Girona FC cede esta temporada a Jastin García al FC Andorra

El Girona FC ha llegado este viernes a un acuerdo con el FC Andorra para cederle a Antonino Jastin García, carrilero y extremo izquierdo de 21 años, que militará en el equipo del Principado durante la temporada 2025/26.

"Continuará así con su proyección en una categoría exigente como LaLiga Hypermotion, sumando minutos y experiencia en un entorno competitivo. En Andorra, Jastin coincidirá con Kim Min-su, también cedido por el Girona esta temporada al conjunto que entrena Ibai Gómez", señaló la entidad gerundense en su página web.

El mismo comunicado oficial describió a Jastin como "uno de los talentos emergentes de la base del Girona FC". "Tras completar una temporada destacada con el filial y participar en diversas dinámicas del primer equipo, esta cesión supone un importante paso para su crecimiento deportivo", subrayó la nota de prensa.

"Desde el Girona FC le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, convencidos de que esta experiencia en el FC Andorra le permitirá seguir creciendo como futbolista y volverá preparado para afrontar nuevos retos como rojiblanco", concluyó la nota del club gerundense.