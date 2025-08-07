Detenido en Ibiza un hombre por marcharse de un hotel sin abonar más de 17.000 euros por su estancia

Agentes de Policía Nacional pertenecientes a la Unidad Contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ibiza han detenido este lunes a un hombre de origen senegalés como presunto autor de un delito de estafa al marcharse de un hotel sin abonar la cuenta.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los hechos investigados tuvieron lugar durante el mes de junio, periodo durante el que un hombre se hospedó en un conocido hotel de la ciudad de Ibiza, abandonándolo sin abonar la cuantía correspondiente que ascendía a más de 17.600 euros después de varias semanas de alojamiento y manutención en el establecimiento hotelero.

En consecuencia, a inicios del mes de julio se recibió en comisaría una denuncia de la representante legal del establecimiento hotelero dando cuenta de un delito de estafa.

En la misma, la denunciante comunicaba que habían recibido diversas notificaciones bancarias haciendo referencia a la devolución de los pagos supuestamente hechos por el cliente, aunque éste abandonó el hotel sin abonar la cuantía restante.

Desde ese momento se iniciaron las labores para la completa identificación y localización del autor de los hechos, fruto de las cuales el grupo especializado (UDEV) localizó al hombre y le detuvo día antes de que abandonara la Isla con destino París estando este alojado en otro establecimiento hotelero de Sant Antoni. El hombre llevaba entre sus pertenencias documentación que resultó ser falsa.