Javi de Hoyos, su opinión más sincera tras conocer de cerca los sentimientos de Plex por Aitana: "Ojalá se casen"

La relación de Aitana y el youtuber Plex cada vez es más pública y consolidada, convirtiéndose en una de las parejas más comentadas del verano. A pesar de que no han confirmado su relación, los gestos de cariño entre ambos cada vez son más fuertes y evidentes, como las palabras de la cantante en su último concierto: "A Dani también, que sabe que le quiero muchísimo".

El periodista Javier de Hoyos ha compartido al equipo de Europa Press cómo vivió en primera línea la exclusiva que le dio el youtuber del momento al confesarle abiertamente su amor por la artista. "Es que lo he seguido de lleno y es verdad que ahora ya Plex tuvo la... o sea, cómo decirte, fue súper amable y me dio la exclusiva de que estaba enamorado de Aitana. Entonces, es verdad que esa palabra pues ya provocó que la exclusiva cogiese más fuerza", explica Javi, que reconoce que la sinceridad con la que Plex se mostró hizo que su confesión se convirtiera en todo un bombazo mediático.

Sobre el futuro de la relación, no se corta en dar su opinión: "Ojalá se casen, a ver, pensemos que son muy jóvenes, que son muy intensos, que en realidad, ¿cuánto tiempo llevan? Llevan desde febrero. O sea, es que llevan... ha sido una relación muy intensa, ¿eh? Pero bueno, está muy bien". El periodista valora la conexión entre ambos y destaca que, a pesar de llevar poco tiempo juntos, la pareja ya da mucho que hablar por la fuerza y naturalidad con la que viven su romance.

En cuanto a las recientes críticas que ha recibido Aitana por los problemas de sonido en sus conciertos, ha salido en defensa de la cantante: "Creo que no solamente es un problema de Aitana, creo que es un problema en general de... lo hemos visto en todos los conciertos, en los estadios grandes. Tienen que mejorarlos porque luego los cantantes se lo curran muchísimo como para que encima se les echen encima con el sonido, que creo que no es responsabilidad de ellos, la verdad". Insiste en que las fallas técnicas no dependen de los artistas y que la profesionalidad de la joven está fuera de toda duda.

Así, Javi de Hoyos se convierte en testigo privilegiado de uno de los romances más sonados del momento, defendiendo tanto la autenticidad de la pareja formada por Plex y Aitana como el esfuerzo y la profesionalidad de la cantante encima del escenario.