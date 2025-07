Iñaki Williams: "La campaña sobre Nico ha hecho daño y ha ensuciado las cosas"

El jugador del Athletic Club y nuevo primer capitán Iñaki Williams ha asegurado este martes que la campaña mediática generada en torno al posible fichaje de su hermano Nico Williams por parte del FC Barcelona "ha ensuciado mucho las cosas", y ha acusado al club blaugrana de ejercer una presión que generó "mentiras" y "ruido externo" en la afición y redes sociales perjudicial tanto para su familia como para el club 'athleticzale'.

"Todos sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y cuál es la presión que querían ejercer, sobre todo en el Athletic y sobre mi hermano. Es una campaña mediática que puede que ellos pensaran que les iba a funcionar. Nosotros, como club, cuando queremos a un jugador lo hacemos 'a lo bajini', y creo que ese ruido externo ha hecho mucho daño y ha ensuciado las cosas, porque muchas de las cosas que se filtraban a los medios eran mentiras", lamentó en rueda de prensa.

En este sentido, aclaró que su hermano tenía la decisión "bastante tomada" desde hace tiempo, pero que el proceso de redacción del contrato --que le unirá al Athletic Club hasta 2035-- exigía "discreción". "No se podía hacer público de la noche a la mañana", apuntó.

El delantero reconoció que el verano ha sido "complicado a nivel familiar" por la exposición pública y las especulaciones sobre el futuro de Nico. "Muchas de las cosas que se han dicho sobre él son mentiras. Lo único que ha hecho es mantenerse en silencio. Todo el mundo está en su derecho de reflexionar sobre su futuro, pero en muchos momentos del verano la gente no ha sido justa con él", lamentó.

Remarcó que su hermano "ha podido elegir en todo momento" su destino y que no se trataba solo de un binomio entre quedarse en Bilbao o ir al Barça. "Tenía muchas ofertas. Es un jugador de altísimo nivel con una cláusula asumible para grandes clubes. Pero el ruido externo y lo que ha pasado te puede hacer dudar. Aun así, ha tomado la mejor decisión, con el corazón y con ambición", valoró.

Sobre el compromiso de Nico, fue rotundo: "Lo fácil habría sido irse a un gran club a ganar Premier League o Bundesliga, pero ha decidido estar aquí, con el Athletic, hacer su legado, jugar junto a su hermano, que nuestros padres le vean cada día en San Mamés, con sus amigos y su novia", explicó.

En ese sentido, evocó la figura de Julen Guerrero como referente. "Ojalá Nico pueda llegar a ser lo que fue Julen, alguien que rechazó ofertas y se quedó. Ese mismo legado es el que ha decidido tener mi hermano", expresó.

Y, en cuanto a las críticas recibidas y el ambiente en la ciudad, Iñaki fue claro: "Las redes sociales las carga el diablo, pero luego paseas por Bilbao y la gente nos da cariño, nos pedían que no se fuera. La afición del Athletic es esa, no los que vandalizan un mural o dicen cosas que no deben", defendió a la mayoría de la afición.

El mayor de los hermanos Williams destacó también el valor simbólico de que Nico Williams decidiera seguir. "Tenemos un jugador que ha sido el número 15 del mundo y ha decidido apostar por el Athletic. Quiere hacer las cosas bien, seguir su camino".

Sobre su papel durante el proceso, Iñaki admitió que ha sido un apoyo fundamental para su hermano. "Tuvimos muchas videollamadas este verano. Le he aconsejado lo mejor, pero la decisión era suya. Siempre le iba a apoyar. Es mi sangre". También reveló que en ocasiones tuvo que calmarle: "Se calentaba al ver cosas que no le gustaban, quería responder, y yo le pedía que mantuviera el perfil bajo", relató.

Muy emocionado, celebró la posibilidad de seguir compartiendo vestuario con su hermano: "Estamos orgullosos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar tanto tiempo juntos desde que jugábamos en el parque hace 20 años? Para mí, jugar con mi hermano es lo más grande", apuntó.

ENCANTADO DE SER PRIMER CAPITÁN

Por otro laod, en el plano personal, Iñaki Williams confirmó que será padre junto a su pareja. "Dicen que es lo más grande que puede tener una persona. Me llega en un momento de madurez muy bueno", declaró. Y es que le llega ese momento a la par que el brazalete de primer capitán.

Y sobre su nueva responsabilidad, se mostró agradecido. "He tenido grandísimos capitanes como Muniain o De Marcos. Llevo 11 años en el primer equipo, pensaba que iba a pesar pero estoy preparado. Es una alegría inmensa", se sinceró.

Al ser preguntado por lo que significa ser capitán siendo negro en una sociedad donde la ultraderecha crece, fue contundente: "Supone mucho. Si no fuese por mis padres, Nico y yo no estaríamos aquí. Tenemos la suerte de representar a mucha gente que viene de fuera. Ahora que parece que está de moda la ultraderecha, los que tenemos voz intentaremos seguir tirando barreras", aportó.

Finalmente, sobre los objetivos deportivos de la temporada, apostó por la humildad. "No nos ha ido nada mal siendo humildes. Desde que llegó Ernesto hemos conseguido grandes cosas. Este año es más de lo mismo". También se mostró ilusionado con el regreso de la Champions League: "Había muchas ganas de que sonara el himno de la Champions en San Mamés. Y como siempre, la Copa y la Liga son objetivos clave", reconoció.