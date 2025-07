Estrella Morente se pronuncia sobre el problema que ha tenido Alejandro Sanz con una fan

Siempre centrada en su carrera profesional en la música y convertida en una de las grandes referentes de nuestro país, Estrella Morente presenta su último trabajo dedicado a las voces femeninas con la colaboración de Pino Sagliocco. Manteniendo su vida privada al margen del foco mediático que protagoniza con su música, en esta ocasión la artista habló sin pelos en la lengua de sus dos hijos, Curro y Estrella, de los que se siente muy orgullosa: "Estoy muy orgullosa de mis niños, tanto de Curro, que está haciendo una carrera de música preciosa como mi Estrellita, es una crack. Son dos niños que yo no los he visto más currantes, de verdad".

Formando parte de una de las familias con más historia en el mundo de la música, Estrella revelaba que se está grabando un biopic: "Siempre he sido muy discreta y mantengo siempre una línea roja que no me gustaría cruzar pero estoy feliz, estoy relajada y no me importa compartir lo que haya que compartir".

Consciente de algunos de los temas de actualidad, Estrella también recordó el complicado momento que ha vivido su amigo Alejandro Sanz con una fan. "Siento muchísimo el problema que haya tenido Alejandro. Yo afortunadamente no he tenido ese problema" reconocía la artista sabiendo la suerte que tiene de contar con un 'ejército' de fans incondicionales. También muy discreta cuando le preguntaban por el desafortunado altercado que mantuvo Cayetano Rivera con la policía, Estrella reconocía que no había tenido tiempo de informarse al respecto por todo el trabajo que había tenido en las últimas semanas con el lanzamiento de su trabajo 'Estrellas Estrellas'. "No he hablado con ellos, pero no es que no haya hablado con ellos, es que no he hablado ni con mi madre, que me lleva preguntando, no sé ni dónde está el móvil" reconocía entre risas.