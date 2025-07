VÍDEO: Becky G, nieta de migrantes mexicanos en EE.UU: "Obviamente hay mucho dolor ahorita"

La artista Becky G, que es nieta de migrantes mexicanos en Estados Unidos, ha asegurado que quien quiera celebrar la cultura latina debe "protegerla", para después desear que la gente se eduque y tome posición para ayudar a una comunidad en la que hay "mucho dolor" actualmente, al hilo de la situación de la población latina en el país norteamericano.

"Si la gente quiere celebrar mis éxitos, ojalá puedan educarse y también ponerse en la posición de ayudar a la comunidad. Siento más que nunca la responsabilidad de compartir la luz, porque merecemos sentir la felicidad también, no solamente la tristeza. Obviamente hay mucho dolor ahorita y doy las gracias por darme la oportunidad de hablar de estos temas, aunque estamos aquí en España", ha asegurado la artista en una entrevista con Europa Press.

A pesar de haber nacido en Los Ángeles (Estados Unidos), Becky G ha reconocido que la discriminación hacia los latinos es algo que a ella le ha "tocado" y que le está afectado en su casa.

"Son cosas que me están afectando en mi casa, en mi familia, con mis fans y realmente alrededor del mundo. Es un problema global y la discriminación, aunque soy nacida en Estados Unidos, sí me ha tocado, también a mis papás que son nacidos allí. Entonces sí, es muy importante para mí", ha añadido.

"SI VES LA HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, ÉRAMOS MÉXICO"

Aunque la artista regresa a sus inicios de pop urbano con una colaboración con el colombiano Manuel Turizo, 'Qué haces', la cantante de 'Sin pijama' ha dedicado sus últimos dos álbumes a celebrar y reivindicar sus raíces mexicanas.

En ese sentido, Becky G ha manifestado una "crisis de identidad" al sentir que no pertenece ni a México ni a Estados Unidos, si no a los dos países. "Es algo muy importante para nosotros, esa crisis de identidad es muy compleja. Cuando era niña tenía muchas inseguridades por esa razón. Cuando mis primas nos visitaban de México, ellas me decían: 'Tú no eres mexicana, tú naciste en los Estados Unidos'. Y yo decía: 'Pero soy mexicana, ¿cómo que no? Aquí en Estados Unidos me dicen que soy mexicana'. Y si ves la historia de los Estados Unidos, éramos México", ha señalado.

Ya en 2015, la artista firmaba una canción en su canal de YouTube llamada 'We are Mexico', un tema protesta que dirigía directamente al que sería presidente del país, Donald Trump. "This is for you Donald Trump (Esto es para ti, Donald Trump)", se puede leer aún en el vídeo.

"¡Oh, my God! ¡Qué orgullo me da sabiendo que después de tantos años seguimos aquí! Mostrando ese orgullo y representando, también defendiendo. Si uno quiere participar en la celebración de la cultura latina, también debería protegerlo. Aunque muchos quieren decir que solamente soy latina cuando me conviene, sé en mi corazón --hay en mi YouTube una canción que tiene más de 10 años-- que estoy representando desde los comienzos de mi carrera. Mostrando mi orgullo", ha recordado.

Aunque la artista acumula en la plataforma Spotify más de 25 millones de oyentes mensuales, fue en 2019 cuando recibió gran visibilidad al firmar 'Mayores' junto a Bad Bunny --más de 2.500 millones de visualizaciones en YouTube y casi 800 millones de reproducciones--. Sin embargo, le costó muchas críticas por la letra de la canción, abiertamente sexual.

"Las críticas que unos tenían sobre las canciones tenían más que ver con el machismo y menos con Becky G u otra artista femenina. Me da mucho orgullo que pude ser parte de ese movimiento de 'girl power'", ha explicado.

En ese sentido, se ha preguntado que es lo que "molesta tanto" de las letras en el género urbano, concretamente de la de 'Mayores', y ha rechazado que se le ponga únicamente la responsabilidad encima a las mujeres.

"¿Por qué te molesta tanto? Porque sé que te gusta también. ¿Por qué estás mintiendo? O mejor pregunta, ¿por qué me estás poniendo la responsabilidad? (...) Porque hay una diferencia en cómo se preparan para las entrevistas para un hombre que a una mujer. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué nos ponen toda la responsabilidad? Si tampoco soy madre de tus hijos. You know, para mí fue súper divertido, sí, difícil, pero también divertido. Sentí en mi alma que no tenía nada que ver conmigo, pero más con la manera en cómo otros pensaban", ha zanjado.

